EasyJet optimistischer ondanks verstoringen

LONDEN (AFN/BLOOMBERG) - EasyJet heeft zijn winstverwachting opgeschroefd na een sterk tweede kwartaal, ondanks dat de budgetvlieger naar eigen zeggen wel last heeft van allerlei verstoringen in Europa. Als bijvoorbeeld de luchtverkeersleiders of bagage-afhandelaars ergens staken dan raakt dit ook de bedrijfsvoering van easyJet.

EasyJet wist afgelopen kwartaal onder meer te profiteren van de stakingen bij Air France, waardoor er extra reizigers bij de Britse concurrent aanklopten. Dat hielp de omzet naar schatting met zo'n 1,6 procent extra vooruit. De verstoringen en slecht weer zorgden wel weer voor extra kosten. Op jaarbasis vallen de kosten per zitplaats exclusief brandstof hierdoor waarschijnlijk zo'n 3 procent hoger uit.

In totaal dikten de opbrengsten vorig kwartaal met 14 procent aan tot 1,6 miljard pond (1,8 miljard euro). De maatschappij wist ruim 24 miljoen passagiers te vervoeren. Dat is dik 9 procent meer dan een jaar terug. Dit was voor easyJet aanleiding om de prognose voor de brutowinst in het hele boekjaar op te krikken tot een bandbreedte van 550 miljoen tot 590 miljoen pond. Eerder ging het bedrijf hier nog uit van 530 miljoen tot 580 miljoen pond winst.