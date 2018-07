Esperite stelt publicatie jaarverslag weer uit

Gepubliceerd op | Views: 267

AMSTERDAM (AFN) - Esperite heeft de publicatie van zijn jaarverslag over 2017 wederom uitgesteld. Het stamcelbedrijf wijt de vertraging ook nu weer aan technische problemen, die inmiddels wel ,,geïdentificeerd'' zijn, zo bleek woensdag.

Een concrete datum werd in een verklaring niet gegeven. Wel stelt Esperite dat, als er een publicatiedatum bekend is, deze zo snel mogelijk gedeeld zal worden.

Het is niet voor het eerst dat Esperite een dergelijke boodschap verkondigt. Vorig jaar werden ook de publicatie van de jaarcijfers over 2016 en cijfers over de eerste maanden van 2017 uitgesteld.