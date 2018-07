Familie Van Puijenbroek investeert in Accsys

Gepubliceerd op | Views: 920

AMSTERDAM (AFN) - VP Participaties, het investeringsvehikel van de familie Van Puijenbroek, investeert ruim 5,7 miljoen euro in houtveredelaar Accsys Technologies. Dat bleek woensdag.

VP Participaties schrijft in op 6.231.070 nieuwe aandelen Accsys voor een prijs van 0,92 euro per aandeel. Het opgehaalde geld zal Accsys gebruiken om zich in nieuwe groeimarkten te ontwikkelen, waaronder de Verenigde Staten en India.

Na de uitgifte van de aandelen, staan er in totaal 117.918.130 stukken Accsys uit. Topman Paul Clegg zegt in een reactie blij te zijn met een langetermijninvesteerder als VP Participaties aan boord te hebben.