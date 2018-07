'ASML en Akzo in schijnwerpers op Damrak'

Gepubliceerd op | Views: 2.427

AMSTERDAM (AFN) - De aandelenbeurs in Amsterdam opent woensdag waarschijnlijk met winst. Ook de andere Europese beurzen lijken hoger te beginnen. Op het Damrak verwerken beleggers de resultaten van chipmachinemaker ASML en verfconcern AkzoNobel.

ASML wist de resultaten in het tweede kwartaal flink op te krikken door beter dan verwachte verkopen van de vernieuwende EUV-machines. Zowel de omzet en de winst namen toe en het bedrijf rekent erop dat de resultaten in het tweede halfjaar nog beter zullen zijn dan in de eerste helft van 2018.

AkzoNobel verkocht afgelopen kwartaal minder verf. De lagere verkopen werden deels gecompenseerd door hogere prijzen die Akzo rekent voor zijn decoratieve verven. Al met al viel de omzet lager uit, mede dankzij wisselkoerseffecten. Verder werden grondstoffen duurder. De verfreus verwacht dat grondstofprijzen dit jaar nog verder zullen oplopen. Deze extra kosten zullen deels worden gecompenseerd door besparingen.

Altice Europe

Kabel- en telecombedrijf Altice Europe heeft twee nieuwe leningen afgesloten voor zijn Franse dochter. Het gaat om achtjarige leningen van respectievelijk 1,75 miljard dollar en 1 miljard euro. Altice wil daarmee een deel van een eerdere lening van 4 miljard dollar aflossen. Door de herfinanciering is de liquiditeitspositie van het bedrijf verbeterd.

Kunstmestbedrijf OCI heeft de volledige inlijving van zijn Amerikaanse dochterbedrijf OCI Partners afgerond. De beursnotering in New York van OCI Partners wordt beëindigd. OCI kondigde in juni aan OCI Partners helemaal over te willen nemen.

Europese beurzen

De Europese beurzen sloten dinsdag overwegend hoger. De AEX-index steeg 0,2 procent tot 559,19 punten en de MidKap zakte 0,2 procent tot 776,55 punten. In Parijs, Londen en Frankfurt werden winsten behaald tot 0,8 procent. Ook in New York gingen de beursgraadmeters vooruit. De Dow-Jonesindex eindigde 0,2 procent hoger op 25.119,89 punten. De brede S&P 500 klom 0,4 procent en de technologiebeurs Nasdaq won 0,6 procent.

De euro was 1,1628 dollar waard, tegen 1,1675 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 0,7 procent goedkoper op 67,58 dollar. De prijs van Brentolie zakte 0,5 procent tot 71,80 dollar per vat.