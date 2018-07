Japanse beurs opnieuw vooruit

Gepubliceerd op | Views: 351 | Onderwerpen: Japan

TOKIO (AFN) - De aandelenbeurs in Japan is woensdag opnieuw hoger geëindigd. Beleggers verwerkten de uitlatingen van Jerome Powell, de voorzitter van de Federal Reserve, dat de Amerikaanse centrale bank op koers ligt om de rente geleidelijk op te schroeven en dat de Amerikaanse economie het de komende tijd goed zal blijven doen.

De Nikkei-index in Tokio sloot 0,4 procent in de plus op 22.794,19 punten. De Japanse yen verzwakte verder ten opzichte van de Amerikaanse dollar na de verklaring van Powell voor het Amerikaanse Congres. Dat was vooral goed nieuws voor de Japanse exportbedrijven. De automakers Toyota en Mazda klommen 1,4 procent. De technologiebedrijven TDK en Advantest, die ook veel omzet halen buiten Japan, dikten tot 1,5 procent aan.

Elders in het Verre Oosten lieten de belangrijkste beursgraadmeters een wisselend beeld zien. In Hongkong noteerde de Hang Seng-index tussentijds 0,3 procent in de min en de beurs in Shanghai won 0,2 procent. De All Ordinaries in Sydney kreeg er 0,6 procent bij en de Kospi in Seoul zakte 0,4 procent.