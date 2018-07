Hogere prijzen kleuren cijfers AkzoNobel

Gepubliceerd op | Views: 1.209

AMSTERDAM (AFN) - Verfreus AkzoNobel heeft in het tweede kwartaal van het jaar minder verf verkocht. De lagere verkopen werd deels gecompenseerd door hogere prijzen die Akzo met name rekent voor zijn decoratieve verven. Al met al viel de omzet lager uit, ook doordat wisselkoerseffecten de verfmaker in weg zaten. Verder werden grondstoffen duurder.

Akzo zette over de maanden april, mei en juni een omzet van bijna 2,5 miljard euro in de boeken. Dat betekende een daling van 3 procent op jaarbasis. Exclusief wisselkoerseffecten zag de verfmaker de opbrengsten met 2 procent stijgen.

Het aangepaste bedrijfsresultaat viel met 225 miljoen euro fors lager uit dan de 294 miljoen euro een jaar eerder. Ook hier speelden valutaschommelingen het bedrijf parten, net als de kosten die moesten worden gemaakt voor onder meer de verkoop van onderdeel Specialty Chemicals.

Omzetgroei

Bij dat onderdeel was sprake van een omzetgroei van 1 procent tot bijna 1,3 miljard euro. Exclusief wisselkoerseffecten vielen de opbrengsten 7 procent hoger uit.

Al met al zette Akzo een winst in de boeken van 271 miljoen in de boeken. Daarvan kwam 107 miljoen euro van Akzo en 164 miljoen euro van ,,beëindigde bedrijfsactiviteiten", waar dus ook Specialty Chemicals onder wordt gevangen.

Akzo verwacht dat grondstofprijzen dit jaar nog verder zullen oplopen. Deze extra kosten zullen deels worden gecompenseerd door besparingen. Verder gaat de verfmaker uit van ,,positieve ontwikkelingen" bij Decorative Paints en Performance Coatings. Dit geldt echter niet voor Marine en Protective Coatings, waar marktomstandigheden volgens Akzo uitdagend blijven.