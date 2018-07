Koers bitcoin weer boven de 7500 dollar

Gepubliceerd op | Views: 1.207 | Onderwerpen: bitcoin

NEW YORK (AFN/BLOOMBERG) - De digitale munt bitcoin stond woensdag voor het eerst in een maand tijd boven de 7500 dollar. Ook andere bekende cryptovaluta's als ripple, ethereum and litecoin vonden de weg naar boven.

Veel cryptomunten gingen vorige maand onderuit na een grote hack bij het Zuid-Koreaanse handelsplatform Coinrail. Daarnaast drukten zorgen over strengere regels rond cryptohandel in China de koersen.

Die zorgen lijken met de recente stijging naar de achtergrond te verdwijnen. Ook de vermeende interesse van 's werelds grootste vermogensbeheerder BlackRock in digitale valuta stuwde de waarde. BlackRock zou volgens berichten een team hebben gevormd om te onderzoeken hoe de vermogensbeheerder kan profiteren van de handel in cryptomunten en blockchain-technologie. Mogelijk wil BlackRock een actieve rol gaan spelen op de termijnmarkt voor cryptomunten.