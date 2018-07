Hoogste winst in jaren voor Swatch

Gepubliceerd op | Views: 418

BIEL (AFN/BLOOMBERG) - Swatch heeft in de eerste zes maanden van het jaar de hoogste winst in drie jaar tijd in de boeken weten te zetten. De Zwitserse horlogemaker profiteerde van een duidelijk herstel in de vraag naar horloges, ook bij zijn duurdere modellen.

Swatch realiseerde een operationele winst van 629 miljoen frank, ruim 539 miljoen euro. De omzet kwam uit op bijna 4,3 miljard frank. Swatch is ook erg positief over de tweede helft van het jaar. De maand juli verloopt volgens de onderneming erg goed en er zijn ,,goede mogelijkheden'' om het marktaandeel uit te breiden.