Wisselkoersen wegen zwaar op América Móvil

MEXICO-STAD (AFN/RTR) - América Móvil (AMX) heeft in het tweede kwartaal van het jaar flink last gehad van negatieve wisselkoerseffecten. Daardoor kelderde de winst in de verslagperiode, zo bleek woensdag uit een handelsbericht van de Mexicaanse telecomreus.

Het concern zette een winst in de boeken van 818 miljoen pesos, bijna 35,4 miljoen euro. Dat komt neer op een winstdaling van 94 procent, een jaar eerder resteerde voor de onderneming van miljardair Carlos Slim nog een resultaat van 14,3 miljard pesos. De omzet dikte in het afgelopen periode overigens wel aan, tot 257 miljard pesos.

De onderneming had vooral last van de sterke Amerikaanse dollar ten opzichte van de munten van Mexico en Brazilië, twee van zijn belangrijkste markten. América Móvil heeft een belang van 21,4 procent in KPN