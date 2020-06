Wall Street blijft dicht bij huis

quote: Lepre Chaun schreef op 18 juni 2020 21:23:

Verder werd bekend dat de industriële bedrijvigheid rond de stad Philadelphia deze maand onverwacht groei laat zien !



. Ook de conjunctuurbarometer voor de Amerikaanse economie van marktonderzoeker Conference Board toonde verbetering !



. Het is wel de elfde week op rij dat de WW aanvragen lager uitkomen dan in de week daarvoor.



Goed nieuws.

Morgen Groen

Verder werd bekend dat de industriële bedrijvigheid rond de stad Philadelphia deze maand onverwacht groei laat zien !. Ook de conjunctuurbarometer voor de Amerikaanse economie van marktonderzoeker Conference Board toonde verbetering !. Het is wel de elfde week op rij dat de WW aanvragen lager uitkomen dan in de week daarvoor.Goed nieuws.Morgen Groen

idd , steeds minder slecht nieuws ! mee vallende cijfers enz. wereldwijd aex die best laag staat ! dus up up . de doom denkers zitten short . huilie ,huilie