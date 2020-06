Prosus waarschuwt voor winsteffect eenmalige baten

Gepubliceerd op | Views: 676

AMSTERDAM (AFN) - Techinvesteerder Prosus verwacht in het afgelopen jaar minder eenmalige baten te melden dan een jaar daarvoor. Dat zal de winst negatief beïnvloeden, laat het beursfonds weten in een vooruitblik op de resultaten over het afgelopen boekjaar, dat eind maart eindigde. Het definitieve cijferbericht doet Prosus op 29 juni naar buiten.

In het afgelopen boekjaar zette Prosus een eenmalige bate van 600 miljoen dollar in de boeken voor de verkoop van zijn belang in reisorganisatie MakeMyTrip. Vorig jaar bedroegen de eenmalige baten nog 1,6 miljard dollar, afkomstig uit de verkoop van een belang in e-commercebedrijf Flipkart. Het verschil in de baten zal de winst per aandeel raken, aldus het bedrijf.

Verder verwacht Prosus een negatieve invloed op de winst van zijn investeringen in maaltijdbezorging en donaties gerelateerd aan Covid-19. Daar staat tegenover dat meerdere belangen, zoals het Chinese Tencent, goed presteerden en voor een positieve financiële bijdrage hebben gezorgd.