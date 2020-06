EU geeft groen licht aan verkoop liftentak Thyssenkrupp

Gepubliceerd op | Views: 312 | Onderwerpen: Europa

BRUSSEL (AFN/BLOOMBERG) - Het Duitse staal- en industrieconcern Thyssenkrupp mag van Brussel de verkoop van zijn liftendivisie doorzetten. De Europese Commissie vond geen bezwaren tegen de deal. Die zal naar verwachting eind juli helemaal zijn afgerond.

De goedkeuring is goed nieuws voor Thyssenkrupp. Eerder mislukte de fusie van zijn staaltak met het Europese deel van branchegenoot Tata Steel nadat de Europese Commissie met bezwaren kwam.

De biedingsstrijd voor de verkoop van de liftentak duurde meerdere maanden. Lang leek de Finse branchegenoot Kone de koploper in de overnamestrijd, maar die haakte af. Thyssenkrupp ging uiteindelijk in zee met durfinvesteerders Advent en Cinven die samen met het staatsinvesteringsfonds Abu Dhabi Investment Authority 17,2 miljard euro over hadden voor de divisie. Thyssenkrupp wil het merendeel van de opbrengst gebruiken om zijn balans op te schonen.