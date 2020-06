Franse winkelverkopen leven op na versoepelingen

Gepubliceerd op | Views: 195 | Onderwerpen: Frankrijk

PARIJS (AFN/BLOOMBERG) - De winkelverkopen in Frankrijk lieten een scherpe verbetering zien in mei, na de eerste versoepelingen van de strenge lockdown. Dat laten de meest recente cijfers van de Franse centrale bank zien. Op 11 mei mochten alle winkels in het land weer openen.

De winkelverkopen in de afgelopen maand kwamen uiteindelijk 9 procent lager uit dan een jaar geleden. Dat is wel een forse opleving ten opzichte van april. Toen bedroeg de neergang van de detailhandelsverkopen 40 procent, vergeleken met een jaar terug.