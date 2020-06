Signify gaat slimme lantaarnpalen aan New York leveren

Gepubliceerd op | Views: 313

EINDHOVEN (ANP) - De Nederlandse verlichtingsfabrikant Signify gaat slimme lantaarnpalen leveren aan een project in New York. De waarde van die opdracht is niet bekendgemaakt. Het doel van het project is ten minste de helft van de miljoen straatlampen in New York te vervangen voor duurzamere exemplaren. Burgemeester Andrew Cuomo begon het project twee jaar geleden.

Door de slimme techniek van Signify kunnen steden hun CO2-uitstoot en ecologische voetafdruk verkleinen. Al meer dan 50.000 LED-lampen zijn geïnstalleerd in de Amerikaanse stad. "Straatverlichtingssystemen zijn essentieel bij het ontwerpen van een slimme stad. Gemeenten kunnen geld besparen op hun energierekeningen en onderhoudskosten, dat ze vervolgens weer kunnen investeren in andere zaken", stelt Gil Quiniones, directeur van The New York Power Authority dat het project uitvoert.

Ook stelt Signify dat de stad veiliger kan worden door de slimme lampen. Zo kan een gemeente sensoren toevoegen aan de lampen, die geluid en trillingen meten. Vervolgens kan bepaald worden waar meer of minder lampen geïnstalleerd moeten worden, of waar in de stad geluiddempende maatregelen nodig zijn. Ook kan via de sensoren data gedeeld worden met de brandweer, ambulance of politie, zodat zij sneller ter plekke kunnen zijn bij een ongeval.