Europese beurzen in de min

En ja...wederom krijgen de beren weer hoop. De vasthoudendheid in de bear scenario is best bewonderenswaardig. Hier mag best een prijs voor uitgereikt worden. Eerlijk is eerlijk.



Begrijp me niet verkeerd. Ik was ook een beer in Maart...maar ben er op tijd uitgestapt anders lag ik al 2 meter onder de grond begraven:)



Hoe zou Jerome Powell reageren als hij de berichten van de "beren" zou lezen? Ik denk dat hij dit zou zeggen:"They just don't listen to me. How many time i have to make clear that i wil do WHATEVER it takes?" Sinds deze woorden hbe ik mijn kaarten op de call opties gezet en zo mijn verliezen in maart weten te beperken.



Maar ik ben ook van mening dat de boel een keer gaat klappen. Dan stap ik er pas als een beer in als het minimaal 1 week daalt. Anders echt niet :)