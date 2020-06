Meer nieuwe uitkeringsaanvragen in VS dan verwacht

quote: Andy5 schreef op 18 juni 2020 15:10:

Wel jammer dat de meeste shorties liever de economie zien instorten en dan kunnen cashen op hun short posities dan dat ze er in geloven dat overheden en instanties daadwerkelijk kunnen helpen in een crisistijd.



Volgens mij hadden jullie niet aan boord moeten zitten toen de Ark van Noach begon te drijven..

ik probeer altijd zoveel mogelijk buy and hold toe te passen, laatste tijd is het beter om kleine ritjes te maken, alleen vind ik dit zelf meer speculeren dan beleggen. Op dit moment sta ik zelf volledig aan de zijlijn, genoeg kansen gemist als ik in de achteruit kijk spiegel kijk, maar waag ik me niet in dit gok spel op dit moment, er moet wel enige vorm van onderbouwing en logica in zitten, en dat ik zo als ik het nu zie volledig weg.