Onverwachte groei bedrijvigheid Philadelphia

PHILADELPHIA (AFN) -

PHILADELPHIA (AFN) - De industriële bedrijvigheid rond de Amerikaanse stad Philadelphia laat in juni onverwacht groei zien. Volgens de Federal Reserve van Philadelphia komt de zogeheten Philly Fed-index, die de bedrijvigheid weerspiegelt, deze maand uit op een niveau van plus 27,5. Vorige maand was dat nog een min van 43,1.

Economen rekenden in doorsnee op een stand van min 21,4 voor de graadmeter. Door de crisis en de maatregelen om de virusuitbraak kwamen veel bedrijven in en om Philadelphia stil te liggen maar die maatregelen worden nu versoepeld, wat de bedrijvigheid vooruit helpt omdat bedrijven de deuren weer openen.