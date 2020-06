Betalingsbedrijf Wirecard stelt publicatie jaarverslag weer uit

Gepubliceerd op | Views: 819

MÜNCHEN (AFN/DPA/BLOOMBERG) - De Duitse betalingsverwerker Wirecard stelt de publicatie van zijn jaarverslag over 2019 opnieuw uit. Eigenlijk zou het van boekhoudfraude beschuldigde bedrijf donderdag het verslag publiceren. Accountantskantoor EY zegt echter aanwijzingen te zien voor fraude, met een gat in de financiën van bijna 2 miljard euro.

Op de beurs in Frankfurt viel het nieuws buitengewoon slecht bij beleggers, want de koers van Wirecard kelderde ruim 66 procent. De publicatie van het jaarverslag is nu al meerdere keren uitgesteld. Er is geen nieuwe datum genoemd. Die zal later worden aangekondigd door het bedrijf.

De Britse zakenkrant Financial Times zette vorig jaar documenten van het bedrijf online waaruit volgens de krant zou blijken dat Wirecard cijfers over winst en omzet op frauduleuze wijze heeft opgekrikt. De verdenkingen van gesjoemel draaien om een partnerbedrijf van Wirecard uit Dubai. Wirecard ontkende de boekhoudfraude stellig en huurde accountant KPMG in om onafhankelijk onderzoek te doen. KPMG verklaarde in april nog geen misstanden te zien, maar zei wel dat niet alle informatie beschikbaar was.

Invallen

Vrijdag deden de Duitse autoriteiten nog invallen bij het bedrijf, op zoek naar informatie van bestuursleden van de onderneming. Wirecard zegde toe met de autoriteiten samen te werken.

Wirecard maakte donderdag ook bekend aangifte te gaan doen vanwege de fraude en zegt dat het bedrijf mogelijk slachtoffer is van "gigantische oplichting". Het gaat om een aangifte tegen vooralsnog onbekende personen die mogelijk betrokken zijn bij de fraudezaak, aldus Wirecard.