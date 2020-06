Chevron begint verkoopproces belang Australisch lng-project

Gepubliceerd op | Views: 546

SAN RAMON (AFN/BLOOMBERG) - Het Amerikaanse olie- en gasconcern Chevron begint een verkoopproces voor zijn belang in een groot project voor vloeibaar gemaakt aardgas (lng) in Australië. Het gaat om het North West Shelf-project.

Chevron heeft een belang van bijna 17 procent in dat project en is al benaderd door mogelijke kopers. Andere deelnemers in North West Shelf zijn BP, Shell, BHP, Woodside Petroleum en Japan Australia LNG. De totale waarde van het project wordt geraamd op 34 miljard dollar. North West Shelf ligt aan de kust van het noordwesten van Australië en is van de grootste en oudste lng-projecten van het land.