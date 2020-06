Bouw- en woonsector vraagt Rijk om grond te kopen

quote: Just lucky schreef op 18 juni 2020 09:16:

Zo werkt het natuurlijk niet, direct moord en brand schreeuwen en om geld vragen. Als de markt normaal werkt en er is minder vraag naar woningen, dan moet de prijs van de woningen omlaag. De bouwkosten liggen min of meer vast, dat betekent dat (eindelijk) de grondprijs flink zal moeten dalen. Dan gaat de verkoopprijs van de woning omlaag en komt er vanzelf meer vraag.

Het grote probleem is niet de vraag. Er is juist een giga tekort aan aanbod. Bovendien, als de rente kunstmatig laag wordt gehouden door het steeds meer geld pompen in de economie daalt de prijs echt niet. Een ander gegeven dat daardoor speelt is dat je niet snel meer in aanmerking komt voor een hypotheek. Door allerlei ingrijpen werkt het normale model van vraag en aanbod niet (goed) meer.