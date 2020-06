'Openingsverlies voor Amsterdamse beurs'

Gepubliceerd op | Views: 1.001

AMSTERDAM (AFN) - De Amsterdamse aandelenbeurs lijkt donderdag met verlies te beginnen. Ook de andere Europese beurzen zullen naar verwachting lager openen. De toename van het aantal coronabesmettingen in verschillende Amerikaanse staten en in de Chinese hoofdstad Peking blijft zorgen voor terughoudendheid bij beleggers. Daarnaast wordt uitgekeken naar het rentebesluit van de Bank of England, dat later op de dag bekend wordt gemaakt. Op het Damrak kwam technologiegroep TKH met een handelsbericht.

De G7-landen hebben China opgeroepen af te zien van een omstreden veiligheidswet voor Hongkong. De ministers van Buitenlandse Zaken van de rijke industrielanden roepen de regering in Peking op "dit besluit te heroverwegen". De Europese Unie riep daarnaast zijn "belangrijke partners" China en India op tot "terughoudendheid en militaire de-escalatie", na de gewelddadige confrontaties bij de grens tussen beide landen.

China liet weten dat de Chinese diplomaat Yang Jiechi en de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo "constructieve gesprekken" hebben gevoerd over de samenwerking tussen beide landen. De relatie tussen de twee wereldmachten staat al lange tijd onder druk. Een beslissing van president Donald Trump om sancties op te leggen vanwege de gevangenkampen voor Oeigoeren heeft de relatie verder verslechterd.

Kosten snijden

TKH kondigde aan te gaan snijden in de kosten, nu de coronapandemie op de resultaten van het bedrijf drukt. Daarvoor neemt de onderneming een eenmalige last van 3 miljoen tot 5 miljoen euro. De last wordt onder andere genomen voor het schrappen van 20 tot 25 banen. Ook worden verschillende kantoren in elkaar geschoven, vooral in de Verenigde Staten.

Vastgoedinvesteerder NSI maakte bekend een langjarige huurovereenkomst te hebben gesloten met het Rijksvastgoedbedrijf voor het Bentinck Huis in Den Haag. De overheidsorganisatie huurt het hele kantoorgebouw van ruim 6.000 vierkante meter vanaf 1 december 2020, voor een periode van tien jaar.

Altice Europe

Ook Altice Europe staat in het nieuws. De Franse mediatak van het kabel- en telecombedrijf gaat als gevolg van de coronacrisis honderden banen schrappen. Vakbonden maken melding van 380 arbeidsplaatsen die bij NextRadioTV verdwijnen.

De Europese beurzen sloten woensdag opnieuw hoger. De AEX-index klom 1,2 procent tot 566,48 punten en de MidKap won 0,5 procent tot 759,76,13 punten. De beurzen in Londen, Frankfurt en Parijs stegen tot 0,9 procent. Wall Street deed overwegend een stap terug. De Dow-Jonesindex eindigde 0,7 procent lager op 26.119,61 punten. De brede S&P 500 daalde 0,4 procent en techgraadmeter Nasdaq won 0,2 procent.

De euro was 1,1246 dollar waard, tegen 1,1215 dollar op een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse daalde 0,9 procent tot 37,61 dollar. Brentolie kostte 0,4 procent minder op 40,53 dollar per vat.