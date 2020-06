Technologiebedrijf TKH neemt last voor kostenbesparingen

Gepubliceerd op | Views: 624

HAAKSBERGEN (AFN) - Technologiebedrijf TKH gaat snijden in de kosten, nu de coronapandemie op de resultaten van het bedrijf drukt. Daarvoor neemt de onderneming een eenmalige last van 3 miljoen tot 5 miljoen euro, zo kwam donderdag naar voren in een handelsbericht.

De last wordt onder andere genomen voor het schrappen van 20 tot 25 banen. Ook worden verschillende kantoren in elkaar geschoven, vooral in de Verenigde Staten.

Het Twentse bedrijf kampt vooral bij zijn divisies voor de industrie en bouwoplossingen met teruglopende inkomsten. Dit kwam onder meer door productiebeperkingen. Daarnaast dalen de investeringen bij klanten die TKH bedient, zoals vliegvelden, machinebouwers en de bedrijven in de robotindustrie. Ook in infrastructurele bouw werd minder geïnvesteerd.

Forse impact

Lockdowns in Frankrijk, Italië en de Verenigde Staten in april en mei hadden volgens TKH een forse impact. Hoewel vanaf juni versoepelingen zijn doorgevoerd, werkt het bedrijf hier nog niet op het niveau van voor de virusuitbraak. In China is de bedrijvigheid van de onderneming weer goeddeels op peil.

In zijn handelsupdate verwacht TKH dat de autonome omzet in het eerste halfjaar met 8 tot 9 procent zal dalen ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. De operationele winst voor eenmalige baten en lasten (ebita) daalt daarbij met 13 tot 16 procent. Daarbij blijft het bedrijf binnen de afspraken met banken.