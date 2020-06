NSI sluit langjarige huurovereenkomst met Rijksvastgoedbedrijf

Gepubliceerd op | Views: 442

HOOFDDORP (AFN) - Vastgoedinvesteerder NSI heeft een langjarige huurovereenkomst gesloten met het Rijksvastgoedbedrijf voor het Bentinck Huis in Den Haag. De overheidsorganisatie huurt het hele kantoorgebouw van ruim 6.000 vierkante meter vanaf 1 december 2020, voor een periode van tien jaar.

Na de aankoop in juli 2018 investeerde NSI in totaal circa 8 miljoen euro in het moderniseren van het kantoor, gelegen aan het Lange Voorhout 7. Hiermee komt de totale investering in Bentinck Huis uit op circa 22 miljoen euro, met een rendement van rond de 6,5 procent.