Kabinet: bouwen onder stikstofgrens mag zonder vergunning

Het is goed dat er veel aandacht is voor stikstofproblematiek, onze gezondheid is immers ermee gemoeid. Maar hoe wij ermee omgaan geeft een inzicht in de mate waarin de EU en meer nog ons eigen land worden gedomineerd door natuuractivisten die op allerlei plaatsen in het politieke en bestuurlijke apparaat hun plek hebben. De manier waarop wij omgaan met Natura 2000-gebieden gaat veel verder dan wat EU-regelgeving eist en het zijn vooral de natuurclubs die hier garen bij spinnen. Natuur is heel belangrijk, maar het zou (zoals bij veel onderwerpen) goed zijn als er wat meer gezond verstand zou worden gebruikt.

En nu weer een nieuwe noodgreep om onder iets uit te komen waar we ons zelf eerst onnodig toe hebben verplicht. Daar kunnen een hoop ambtenaren zich weer leuk mee bezighouden.

Maar fijn dat er toch ook nog gedacht wordt aan de behoefte van mensen om te kunnen wonen.