Nieuwe aandelen NN voor stockdividend

Gepubliceerd op | Views: 0

AMSTERDAM (AFN) - NN geeft ruim 4,8 miljoen nieuwe aandelen uit als stockdividend. In totaal heeft 41,1 procent van de aandeelhouders gekozen voor een interim-dividend in aandelen, aldus de verzekeraar in een verklaring.

NN zal het verwaterende effect van het stockdividend neutraliseren door voor 169 miljoen euro aan aandelen in te kopen. Dat is gelijk aan de waarde van het stockdividend. Deze inkoop zal voor het einde van het jaar afgerond zijn. De ingekochte aandelen zullen worden ingetrokken.

Aandeelhouders konden, zo bleek op 14 februari al, kiezen voor de optie van een finaal dividend van 1,24 euro per aandeel in contanten of in aandelen. De aandeelhouders die kozen voor de beloning in aandelen krijgen een aandeel NN voor elke 28,51 aandelen in bezit.