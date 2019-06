Siemens schrapt banen bij energietak

Gepubliceerd op | Views: 254

MÜNCHEN (AFN/BLOOMBERG) - Industrieconcern Siemens schrapt 2700 banen bij zijn energietak. Het onderdeel dat zich bezighoudt met krachtcentrales werd vorige maand al in de etalage gezet. Het banenverlies komt bovenop de reorganisatie die toen al werd aangekondigd en die 10.000 banen kost bij andere bedrijfsonderdelen.

Volgens Siemens is de nieuwe reorganisatie nodig met het oog op de afsplitsing van de energietak. In totaal zal ongeveer 4 procent van het totale personeelsbestand van het onderdeel verspreid over de komende jaren zijn baan verliezen.

Het af te splitsen onderdeel maakt onder meer turbines voor gascentrales. De energietak van Siemens heeft het al langer moeilijk. Onder meer een vestiging in Hengelo die gasturbines maakte, moest bij een eerdere reorganisatie al dicht en werd later overgenomen door VDL.