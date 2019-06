Aandeelhouder Adyen verkoopt stukken

Gepubliceerd op | Views: 910

AMSTERDAM (AFN/BLOOMBERG) - Een aandeelhouder van Adyen biedt ongeveer 407.000 aandelen in de betalingsdienstverlener te koop aan. De stukken zijn tegen de huidige prijs van 689 euro per stuk in totaal ongeveer 280,4 miljoen euro waard.

De gezamenlijke verkoop wordt begeleid door de zakenbanken JPMorgan en ABN AMRO. De stukken zijn bedoeld voor institutionele beleggers. De plaatsing vindt naar verwachting op 21 juni plaats.

Adyen kreeg in juni 2018 vorig jaar een notering op Beursplein 5 met een introductieprijs van 240 euro per aandeel. Inmiddels het bedrijf ruim 20 miljard euro waard.