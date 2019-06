Handelshoop en Draghi kleuren beurs groen

Gepubliceerd op | Views: 208 | Onderwerpen: Mario Draghi

AMSTERDAM (AFN) - De Europese aandelenbeurzen zijn dinsdag met duidelijke plussen gesloten. Het sentiment op de beursvloeren werd gestuwd door toenemende hoop op een handelsakkoord tussen de Verenigde Staten en China. Ook trokken beleggers zich op aan de woorden van ECB-president Mario Draghi, die sprak over extra stimuleringsmaatregelen als de economische verwachtingen niet verbeteren.

De AEX-index op Beursplein 5 eindigde 1,4 procent hoger op 560,21 punten. De MidKap steeg 1,3 procent tot 777,62 punten. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs dikten tot 2,2 procent aan.

Sterkste stijger in de AEX was ArcelorMittal met een winst van 6,3 procent. De staalgigant profiteerde van de toenemende hoop op een handelsakkoord. De Amerikaanse president Donald Trump zei voorafgaand aan de G20-top in Japan met zijn Chinese collega Xi Jinping te spreken. Verzekeraars ASR en NN Group waren de enige verliezers met minnen van 0,5 en 1 procent.

Intertrust

Chipmachinemaker ASML had het aanvankelijk ook moeilijk, na een omzetwaarschuwing van het Duitse chipbedrijf Siltronic (min 7,7 procent) wegens de handelsoorlog, maar sloot na de berichten over de VS en China 1,9 procent hoger. Chipbedrijf Infineon zakte 2,1 procent in Frankfurt.

Intertrust was de sterkste stijger bij de middelgrote bedrijven met een winst van 4,5 procent. De financieel dienstverlener schroeft zijn verwachtingen voor de middellange termijn op na de overname van Viteos. Intertrust legde 330 miljoen dollar op tafel voor de Amerikaanse branchegenoot. De overname is al afgerond en is gefinancierd met eigen geld en een nieuwe lening van 150 miljoen dollar.

Lufthansa

In Frankfurt zette Lufthansa (min 2,3 procent) de daling voort na een reeks adviesverlagingen. De Duitse luchtvaartmaatschappij zakte maandag al bijna 12 procent na een winstalarm.

De euro zakte na de toespraak van Draghi en was 1,1189 dollar waard, tegen 1,1230 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 3,9 procent tot 53,93 dollar. Brentolie werd 2,4 procent goedkoper op 62,37 dollar per vat.