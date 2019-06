Trump kondigt ontmoeting met Xi aan

Trump wil deal levend houden en rekken zodat hij op het juiste moment hiermee voor de dag kan komen om herkozen te worden. Wordt beste deal ooit. Geniet hij nu al van. Vandaar dat hij zijn twittervinger niet in bedwang kan houden dat hij een afspraakje gemaakt heeft.



Xi denk nu na over even pijn nemen geen deal sluiten en US in recessie laten glijden voor de verkiezingen in de US. Trump weg, betere handelsbetrekkingen, beter voor de langere termijn van China.