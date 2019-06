Wall Street opent in het groen

Gepubliceerd op | Views: 338

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York zijn dinsdag met winst geopend. Net als in Europa gaat de aandacht op Wall Street uit naar president Mario Draghi van de Europese Centrale Bank (ECB) die liet weten bereid te zijn tot meer stimuleringsmaatregelen. Daarnaast wordt vooral uitgekeken naar het rentebesluit van de Federal Reserve op woensdag.

De toonaangevende Dow-Jonesindex stond in de openingsminuten 0,7 procent hoger op 26.296 punten. De breder samengestelde S&P 500 ging ook 0,7 procent omhoog naar 2907 punten. Techbeurs Nasdaq werd 0,9 procent hoger gezet op 7918 punten.

Draghi zei dat de ECB extra stappen kan zetten als de economische verwachtingen niet verbeteren. Tot de monetaire instrumenten behoren renteverlagingen en opkoopprogramma's, aldus Draghi op het jaarlijkse forum van de ECB in het Portugese Sintra. Op de Europese beurzen werd positief gereageerd op de woorden van Draghi, terwijl de euro in waarde daalde. De Amerikaanse president Donald Trump haalde uit naar Draghi door hem te beschuldigen van het manipuleren van de euro, ten nadele van de Verenigde Staten.

Facebook

De Fed begint dinsdag aan zijn tweedaagse beleidsvergadering. Er wordt verwacht dat de koepel van Amerikaanse centrale banken de rente deze keer niet aanpast, maar mogelijk wel de deur op een kiertje zet voor een renteverlaging later dit jaar.

Verder staat Facebook in de belangstelling, na de onthulling van zijn eigen cryptomunt. De cryptomunt krijgt de naam Libra en moet vanaf volgend jaar beschikbaar zijn in Messenger en WhatsApp. Gebruikers kunnen daarmee aankopen doen. Het aandeel steeg 1,8 procent.