'Wall Street hoger in aanloop Fed-vergadering'

Maak je echt maar geen zorgen over de Amerikaanse economie, ik zou liever wat aandacht besteden op het geklungel van Mario Draghi , die maar de rente blijft verlagen terwijl het al -0.4% is.

En maar weer onbetrouwbare obligaties opkopen die nooit zullen worden terug betaald, net als nog een nota-tje van Griekenland van 257 miljard , waar we naar kunnen fluiten.

Het E.U. schip is aan het zinken, alleen de rijke landen worden nog uitgezogen om de arme te redden, totdat ook dat op is en alleen een linke goas overblijft