Facebook onthult eigen virtuele munt: Libra

Ja ja, dat dacht jij, men (klapvee) gaat echter voor dit soort nieuwe muntjes. Bitcoin is alles behalve superieur. Zal links en rechtsom ingehaald worden, ook al is het volgens de maximalisten veiliger en beter.

het is ook fundamenteel anders he, facebook koppelt de waarde aan reguliere valuta en geeft ze naar hartelust uit. Er is dus geen koersrendement te verwachten omdat schaarste in tegenstelling tot bij bitcoin geen intrinsiek kenmerk is. Het is net als alle stable coins die al bestaan, troep :)Idd, de massa zal dit wel weer slikken, maar mogelijk dat het voor de bejaarden die nu nog op facebook zitten juist een introductie naar beter digitaal geld gaat zijn.