'Intertrust-deal veelbelovend'

AMSTERDAM (AFN/BLOOMBERG) - De overname van financieel dienstverlener Viteos door Intertrust ziet er veelbelovend uit. Dat stellen analisten van Bank Degroof Petercam in een rapport. Wel wijzen de kenners er op dat dit soort overnames niet altijd opleveren wat er vooraf van wordt verwacht.

Door de overname kan Intertrust zijn activiteiten in de VS uitbreiden als gevolg van de deal en in het bijzonder op gebied van fondsbeheer. Ook voegt het bedrijf door de overname zogeheten centers of excellence toe voor zogeheten offshoring. Dat betekent dat op dat gebied Intertrust het wiel niet opnieuw hoeft uit te vinden. "Al met al een goede deal", aldus de kenners.

Bank Degroof Petercam hanteert een koopadvies op Intertrust. Het aandeel noteerde dinsdag omstreeks 10.40 uur 4,8 procent hoger op 18,25 euro.