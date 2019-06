Corbion gaat samenwerking aan met Lubrizol

Gepubliceerd op | Views: 311

CLEVELAND (AFN) - Corbion heeft een samenwerkingsverband gesloten met de Amerikaanse maker van speciale chemicaliën Lubrizol. Het Nederlandse specialchemiebedrijf gebruikt voortaan een algenolie van Lubrizol in zijn producten voor de verzorgings- en cosmeticamarkt.

De algenolie van Lubrizol heeft volgens Corbion meerdere voordelen zoals een neutrale kleur, een zwakke geur en lange houdbaarheid. Daarnaast is het duurzaam te produceren omdat er weinig water, land of energie voor nodig is. Corbion gebruikt al een breed assortiment van ingrediënten uit algen in zijn producten bestemd voor verzorging. Er zijn geen financiële details bekendgemaakt.