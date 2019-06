Draghi: mogelijk meer stimulering ECB nodig

quote: Chiddix schreef op 18 jun 2019 om 11:23:

[...]



Draghi wil alle spaarders het Damrak opjagen. Hogere koersen betekent meer koopkracht. Men koopt sneller producten.

[...]Draghi wil alle spaarders het Damrak opjagen. Hogere koersen betekent meer koopkracht. Men koopt sneller producten.

enkel zolang er een grotere gek is die ze tegen nog waanzinnige waarderingen van je over wilt nemen. Intrinsiek wordt er geen waarde toegevoegd bij een koersstijging.Enkel het feit dat je geld minder waard wordt door dit beleid betekent dat je zeker verliest als je niet een gokje op de beurs waagt. Maar het is enkel herverdeling, er wordt 0 meerwaarde gecreeerd. En die herverdeling is van de have a little's naar de have's uiteraard.