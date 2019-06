Lichte verlaging koersdoel Besi bij ING

Gepubliceerd op | Views: 557

AMSTERDAM (AFN) - ING verlaagt zijn koersdoel voor chiptoeleverancier Besi van 30 euro naar 29 euro en handhaaft zijn buy-advies. ING stelt dat de verwachtingen voor 2019 voor Besi behoorlijk neerwaarts worden bijgesteld omdat herstel in de chipmarkt langer op zich laat wachten dan eerder voorzien.

De bank denkt dat in de eerste helft van 2020 herstel zal optreden in de chipsector, terwijl eerder op de tweede helft van dit jaar werd gerekend. ING is van mening dat de eindmarkten voor Besi op de langere termijn zeer veelbelovend zijn, maar dat op de korte termijn de sector wordt geremd door de wereldwijde handelsspanningen. In een dergelijk klimaat stellen klanten investeringsbeslissingen uit.

Besi blijft wel aantrekkelijk gewaardeerd en is een topspeler in zijn markten, vindt de bank. Volgens ING kunnen beleggers die bereid zijn geduldig te zijn wat betreft de cyclus worden beloond met hoge winstuitkeringen.

Het aandeel Besi noteerde dinsdag omstreeks 09.35 uur een min van 3,2 procent op 19,55 euro.