TIE Kinetix sluit overeenkomst met printermaker

BREUKELEN (AFN) - TIE Kinetix heeft een overeenkomst gesloten met een fabrikant van zakelijke printers. Het bedrijf schat de initiële waarde van het contract op 730.000 euro in het eerste jaar. De overeenkomst is geldig voor drie jaar. Dat maakte de onderneming dinsdag bekend.

TIE Kinetix zal ervoor zorgen dat de samenwerkende partij, waarvan de naam niet bekend wordt gemaakt, meer digitale mogelijkheden krijgt om zijn printers te verkopen via zijn lokale distributeurs. De overeenkomst beslaat meer dan 1500 wederverkopers in meer dan 160 landen. Het project is al van start gegaan.