'Grootaandeelhouder Naspers bekijkt verkoop'

KAAPSTAD (AFN/BLOOMBERG) - Een grote aandeelhouder van het Zuid-Afrikaanse media- en techbedrijf Naspers overweegt een deel van zijn stukken te verkopen. Dat meldden ingewijden met kennis van de zaak aan persbureau Bloomberg. Naspers is qua beurswaarde het duurste bedrijf van Afrika.

Het gaat volgens de bronnen om het Zuid-Afrikaanse Government Employees Pension Fund, dat ongeveer 16 procent van Naspers bezit. De waarde van dat belang bedraagt circa 245 miljard rand, ofwel omgerekend 14,7 miljard euro. Naar verluidt wil het management van het pensioenfonds zijn blootstelling aan Naspers verkleinen, mede vanwege de afhankelijkheid van het bedrijf van het Chinese internetconcern Tencent. Naspers heeft een groot belang in Tencent maar is amper in staat invloed uit te oefenen in China. Dat zou het pensioenfonds als een risico beschouwen.

Naspers brengt een deel van zijn internetactiviteiten op 17 juli naar de beurs in Amsterdam. Tegelijkertijd krijgt die onderneming, die voorlopig de naam NewCo heeft, een tweede notering in Johannesburg.