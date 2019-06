ForFarmers verplaatst productie uit Helmond

Gepubliceerd op | Views: 725

HELMOND (AFN) - Voederbedrijf ForFarmers stopt met de productie in Helmond waar vooral rundvee- en paardenvoeders geproduceerd worden. De ingreep is onderdeel van een eerder aangekondigde bezuinigingsronde waarbij het bedrijf tegen 2021 circa 10 miljoen euro wil hebben bespaard.

De productie van paardenvoeders wordt aan het begin van het vierde kwartaal van 2019 overgenomen door de productielocatie Almelo. De productie van rundveevoeders zal worden verplaatst naar Deventer en het Duitse Rees. Ook wordt een deel van de productie als loonproductie ondergebracht bij een derde partij.

Voor de 31 medewerkers die op dit moment in Helmond werkzaam zijn, wordt gekeken of ze op een andere locatie aan het werk kunnen. Er is nog geen beslissing genomen over hoe de fabriek in Helmond in de toekomst eventueel kan worden ingezet.