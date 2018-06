Bonden schorten nieuwe staking Air France op

Die vakbonden helpen heel Air France naar de gallemiezen. Ik zou geen duimbreed toegeven.

Om op deze manier moedwillig de winst te verspillen door eindeloze stakingen, geeft genoeg inzicht hoe de bonden daar te "werk" gaan.

Iedereen heeft in moeten leveren, maar om nu gelijk de hoofdprijs te vragen en niet na te willen denken over nieuwe vliegtuigen en concurrentie, dat is wel erg kortzichtig.



Macron, doe wat aan die verschrikkelijke mentaliteit van de bonden!

Maak je eens druk om je eigen bevolking in plaats van de grote man uit te hangen met vrouw Merkel.