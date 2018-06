Britten verscherpen toezicht op KPMG

Gepubliceerd op | Views: 260 | Onderwerpen: Groot-Britannië

LONDEN (AFN) - De Britse accountantswaakhond FRC gaat het toezicht op KPMG verscherpen. Volgens de toezichthouder is bij het concern sprake van een ,,onaanvaardbare verslechtering" bij de controle van de boekhouding van Britse bedrijven.

Volgens de FRC moet KPMG zijn zaakjes snel op orde krijgen om aan de gestelde doelen voor dit jaar te voldoen, te weten een verbetering in de controles in vergelijking met vorig jaar. De toezichthouder meent dat bij de helft van het aantal KPMG-audits bij grote beursgenoteerde bedrijven meer dan alleen een beperkte verbetering nodig is. Dit gold een jaar eerder bij 35 procent van de controles.

KPMG is één van de vier grote accountantskantoren wereldwijd. Overigens moeten ook de overige drie, PwC, EY en Deloitte, volgens de toezichthouder snel handelen om de verslechtering van de controleresultaten dit jaar ongedaan te krijgen.