Unilever ontziet houders Britse aandelen

ROTTERDAM (AFN) - Levensmiddelenconcern Unilever ontziet de houders van de Britse aandelen, nu het bedrijf er voor heeft gekozen om de huidige duale structuur te wijzigen. Tot het moment dat in Nederland de dividendbelasting wordt geschrapt, zal Unilever de houders van Britse stukken uit eigen zak terugbetalen in plaats van dividend uit te keren. Zodoende hoeft door hen geen belasting te worden afgedragen.

RTL Z kwam met nieuws naar buiten over een vermeende constructie van Unilever die de Nederlandse NV-aandelen en Britse PLC-aandelen gaat combineren. Een woordvoerster van het bedrijf zei dat er geen sprake is van een slimmigheidje. ,,Een uitkering in de vorm van kapitaalteruggave in plaats van een uitkering in dividend is volgens de regels", benadrukte ze. ,,Daar zijn we ook altijd open in geweest."

Momenteel heeft Unilever nu nog twee hoofdkantoren en twee soorten aandelen. Eigenaren van Britse aandelen hoeven nu geen dividendtaks te betalen. Houders van Nederlandse stukken wel. Tegen het einde van het jaar moet de versimpeling van de structuur bij Unilever zijn doorgevoerd.