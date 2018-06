Fujifilm wil geld zien van Xerox

Gepubliceerd op | Views: 222

NEW YORK (AFN/BLOOMBERG) - De overnamesoap tussen de Japanse maker van kantoorapparatuur Fujifilm en de Amerikaanse kopieermachine- en printerfabrikant Xerox krijgt nog weer een staartje. De Japanners eisen meer dan 1 miljard dollar schadevergoeding van Xerox vanwege het schenden van gemaakte afspraken.

Xerox zette eerder na fel protest van aandeelhouders een streep door een miljardenfusie. De Japanners zouden iets meer dan de helft van het fusiebedrijf in handen krijgen. Door de samenvoeging van Xerox in het 56 jaar oude samenwerkingsverband zou een onderneming met een jaaromzet van 18 miljard dollar ontstaan.

Fujifilm diende de zaak maandag in bij het federale hof van Manhattan. Volgens de Japanners is Xerox onderworpen geweest aan de grillen van activistische beleggers Carl Icahn en Darwin Deason, ondanks dat zij een minderheid van de aandelen in bezit hebben.