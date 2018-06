Retail Estates verkoopt winkelcentra

Gepubliceerd op | Views: 194

TERNAT (AFN) - Winkelvastgoedfonds Retail Estates heeft winkelcentra in Zwolle en het Belgische Peruwelz verkocht. Ook werd een pand in Spa van de hand gedaan. De opbrengsten gaat het Belgische bedrijf herinvesteren.

Het winkelcentrum in Zwolle ging voor 27,6 miljoen euro van de hand. Daarop maakte Retail Estates, dat sinds dit jaar naast een beursnotering in Brussel ook in Amsterdam genoteerd is, een winst van circa 1 miljoen euro. De opbrengst steken de Belgen in de Nederlandse markt.

Voor het winkelcentrum in Peruwelz kreeg Retail Estates 10 miljoen euro, wat een boekverlies van 410.000 euro oplevert. Een winkel in Spa ging voor 900.000 euro over in handen van een nieuwe eigenaar. Dat leverde Retail Estates een winst van 30.000 euro op.