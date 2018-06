'Wall Street gaat omlaag op handelszorgen'

Gepubliceerd op | Views: 592

AMSTERDAM (AFN) - De aandelenbeurzen in New York openen maandag naar verwachting lager. De zorgen over een handelsoorlog tussen met name de Verenigde Staten en China hangen nog altijd boven de markt. Verder volgen beleggers de ontwikkelingen rondom de bijeenkomst van de OPEC deze week met veel interesse.

Vrijdag kondigden de VS en China nieuwe protectionistische maatregelen tegen elkaar aan. De Amerikaanse president Donald Trump liet weten eventuele Chinese tegenmaatregelen af te straffen met nog meer importtarieven, maar dat schrok de Chinezen niet af. Vooral Amerikaanse bedrijven die wellicht worden geraakt door Chinese maatregelen stonden voor het weekend onder druk.

De olieprijzen veerden voor de openingsbel op door berichten dat de OPEC samen met onder meer Rusland werkt aan een compromisakkoord over een relatief kleine productieverhoging. Rusland gaf eerder aan een forsere verhoging te willen. Nu de productieverhoging mogelijk meevalt geeft dat de oliemarkt en gerelateerde bedrijven wat lucht.

Tesla

Bij de bedrijven staat Tesla mogelijk in de schijnwerpers. Topman en mede-oprichter Elon Musk liet afgelopen weekend in een tweet de nieuwe productielijn van de Model 3 zien. Tesla komt dichter in de buurt van zijn productiedoel van 5000 auto's per week voor zijn nieuwe model.

Beleggers verwerken ook een deal tussen Google en het Chinese webwinkelconcern JD.com. Het dochterbedrijf van Alphabet steekt 550 miljoen dollar in de Aziatische retailer, die ook een beursnotering in de VS heeft.

De Amerikaanse beurzen sloten vrijdag uiteindelijk met kleine verliezen. De Dow-Jonesindex eindigde 0,3 procent lager op 25.090,48 punten. De brede S&P 500 ging 0,1 procent omlaag tot 2779,42 punten en de technologiebeurs Nasdaq verloor 0,2 procent tot 7746,37 punten.