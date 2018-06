BAM-dochter werkt aan appartementen in Goes

Gepubliceerd op | Views: 775

GOES (AFN) - BAM-dochter AM is betrokken bij de ontwikkeling van Residence Goese Diep in het Zeeuwse Goes. Verdeeld over vier appartementengebouwen worden 36 luxe en gasloze appartementen met uitzicht over het Goese Meer gerealiseerd. Naar verwachting start de bouw medio 2019.

AM werkt samen met Bouwgroep Peters. Er is een overeenkomst getekend met de gemeente Goes. De verkoop start naar verwachting eind dit jaar. Er werden geen financiële details over de overeenkomst gemeld.