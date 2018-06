PostNL zet opmars voort op lager Damrak

Mooi spel wat Dhr vd Laar al enige jaren speelt. Samenwerking met DHL, eigen postzegel, (mislukte) poging om via de (voormalige eigendom PostNL) Bruna winkels PostNL te irriteren, het jarenlang niet uitvoeren vd afgesproken 80% norm voor eigen medewerkers (om de vakbonden te irriteren).......



Allemaal stappen in een schaakspel om politici/PostNL (=1 pot nat) over de streep te trekken dat ze als luis in pels, voor een flinke zak met duiten overgenomen kunnen worden.



Echter niemand die ook maar 1 moment serieus denkt dat buitenlandse partijen geïnteresseerd zijn om Sandd op te kopen. Het enige wat die te bieden hebben is een (krimpende) zak met NL brieven en daar zijn buitenlandse partijen totaal niet in geïnteresseerd. Dhr vd Laar begrijpt dat natuurlijk zelf als geen ander. Zijn (over te nemen) telefoon zal niet roodgloeiend staan met buitenlandse telefoonnummers.



Maar PostNL is wel geïnteresseerd en dus dat gaat vroeg of laat geregeld worden want zou een multimiljonair als Dhr vd Laar al dat gezeur zo langzamerhand ook niet zat zijn? Als die er met een leuk bedrag afscheid van kan nemen dan zal hij het niet laten.

Het alternatief voor Sandd is overigens een langzame dood sterven. Zeker nu de 80% norm een voldongen feit is geworden, en de verruiming vd regels sinds vrijdag PostNL veel meer bewegingsruimte geven, zullen de Sandd financiën hard geraakt worden.