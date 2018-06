Handelsvete drukt op beurzen

[quote alias=Ger1948 id=10892549 date=201806180955]

Ach, binnenkort gaat de Amerikaanse papegaai Trump terug in zijn kooi, en is het krijsen afgelopen. Duurt echt niet lang meer. Hoe minder aandacht Trumpie krijgt, hoe harder hij gaat krijsen, totdat iemand zijn snaveltje snoert.

NOG EVEN GEDULD MENSEN



Hij is wel de een van de weinige mensen die durven te zeggen wat hij wil/doet.

Kan je van Rutten niet zeggen die zegt en doet iets anders of die zegt en doet niets of gaat dingen doen zonder waar niets over gezegd is.

Ja daar heb je wat aan, slaaf van Brussel...………….