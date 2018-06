Op dit moment zou ik ze niet durven te kopen want ALTICE voert een kop zondr kop beleid en koopt er maar op los Dat is hetzelfde als een voetbalclub die een trainer aanstelt die naast zijn selectie die goed is toch dwingt om bij te kopen van speler die hij in de wedstrijden op de bank laat ziten de club komt dan in moeilijkheden om het hoofd boven de schulden uit te houden