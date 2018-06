Altice blaast overname in Portugal af

Gepubliceerd op | Views: 1.659 | Onderwerpen: Portugal

LISSABON (AFN/BLOOMBERG) - Altice Europe ziet af van de overname van de Portugese omroep Media Capital van mediabedrijf Prisa. Het contract voor de verkoop is beëindigd, aldus een melding van Prisa.

Medio 2017 bereikte Altice een akkoord om Media Capital over te nemen van het Spaanse mediabedrijf Prisa. Sindsdien heeft Altice te maken met onwillige toezichthouders in het Zuid-Europese land. In mei werd bekend dat de Portugese toezichthouder niet akkoord is gegaan met verschillende oplossingen die Altice heeft aangedragen om de overname te laten slagen.